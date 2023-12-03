Москалькова: Омбудсмен Верховной рады Лубинец посетит российских пленных

Омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец проверит, в каких условиях находятся российские пленные. Аналогично поступит уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, которая проконтролирует нахождение пленных ВСУ на территории РФ, сообщает агентство «РИА Новости» .

Ранее обе стороны уже проводили подобный обмен информацией. Татьяна Москалькова посетила 119 украинских военнослужащих ВСУ. Узнала о состоянии их здоровья и убедилась, что права солдат не нарушают. Аналогично поступил Дмитрий Лубинец, который в свою очередь также провел беседу со 119 российскими военными. После этого обе стороны обменялись отчетами.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что совместно с украинской стороной был составлен план-график. В ближайшее время планируется еще несколько подобных посещений.

«Да, планируется взаимное посещение. На украинской стороне будут посещены российские военнослужащие. На российской стороне будут посещены военные Украины. Будет несколько этих посещений.», - рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

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