Москалькова: Омбудсмен Верховной рады Лубинец посетит российских пленных
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Омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец проверит, в каких условиях находятся российские пленные. Аналогично поступит уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, которая проконтролирует нахождение пленных ВСУ на территории РФ, сообщает агентство «РИА Новости».
Ранее обе стороны уже проводили подобный обмен информацией. Татьяна Москалькова посетила 119 украинских военнослужащих ВСУ. Узнала о состоянии их здоровья и убедилась, что права солдат не нарушают. Аналогично поступил Дмитрий Лубинец, который в свою очередь также провел беседу со 119 российскими военными. После этого обе стороны обменялись отчетами.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что совместно с украинской стороной был составлен план-график. В ближайшее время планируется еще несколько подобных посещений.
«Да, планируется взаимное посещение. На украинской стороне будут посещены российские военнослужащие. На российской стороне будут посещены военные Украины. Будет несколько этих посещений.», - рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
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