«Настал час икс»: почему взятие промзоны Авдеевки так важно, и что оно даст

Военный эксперт Дандыкин объяснил, почему победа в промзоне Авдеевки важна

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Политика
Таисия Воронцова/©РИА Новости

Фото: [Таисия Воронцова/©РИА Новости]

ВС РФ удалось на 100% взять под контроль промзону Авдеевки, сообщает Telegram-канал «Военкор Котенок». О том, почему это важное событие, и к чему оно приведет, нам рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

По словам нашего собеседника, продвижение российских солдат именно в этом районе не только открывает новые этапы противостояния с украинской армии, но еще и является важным символом.

«Если Авдеевка — это самый подготовленный укрепрайон ВСУ, то промзона — самая мощная его часть. Это большой успех. Он позволяет нам наносить более ощутимые удары по позициям врага в самом городе, по коммуникациям противника», — объяснил Дандыкин корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Город, добавил эксперт, является знаковым для Украины. Во-первых, контрнаступление обернулось провалом для Киева, а потому ему надо как-то обозначить населению и Западу успехи хотя бы в обороне. Кроме того, бои за Авдеевку шли еще с 2014 года, но противник настолько укрепился там, что даже использование авиации не приводило к успеху.

«ВСУ оборудовали коксохимический завод, залили все бетоном, организовали даже укрытия для бронетехники. Сейчас же, видимо, настал час икс. Враг думает, что сможет обороняться долго, как и в Артемовске. Но, на мой взгляд, дальнейшее освобождение Авдеевки произойдет гораздо быстрее», — подчеркнул собеседник.

У ВС РФ уже есть определенный опыт боев в городах — Мариуполь, Артемовск, Попасная.А потеря промзоны, уверен аналитик, неизбежно приведет к дальнейшему продвижению.

«Противник уже практически находится в оперативном окружении. Пока есть время, ВСУ еще могут уйти, но потом будет только два пути: сдаться или умереть», — предупредил Василий Дандыкин.

Сейчас украинские войска, заключил эксперт, уже закрепляются и строят новую линию обороны. Ведь первые шаги к боям за Краматорск и Славянск сделаны. А русский Донецк наконец сможет хотя бы немного расслабиться, ведь существенная часть его обстрелов ведется именно из Авдеевки.

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