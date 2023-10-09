Московская фирма попыталась незаконно вывезти из страны почти 6000 тонн металлолома

Фирма из Москвы попыталась незаконно вывезти из страны почти 6000 тонн лома черных металлов через Приморье. Об этом сообщили в Дальневосточном таможенном управлении, передает издание РИА Новости .

Согласно данным таможни, столичная компания собиралась переправить лом в Республику Корея при помощи Морского порта Находка. Уточняется, что этот порт не входит в перечень разрешенных для вывоза.

В сообщении ДВТУ сказано, что фирма знала об этом, но все равно решила незаконно вывезти лом, предварительно указав недостоверные сведения и документы об экспортируемом товаре.

В таможне сообщили, что таким образом фирма незаконным путем сэкономила бы себе почти 140 миллионов рублей. Уточняется, что было заведено 3 уголовных дела. Металлолом был изъят, а фигурантам дел грозит до 10 лет лишения свободы.