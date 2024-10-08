Московская неделя моды стартовала в «Манеже»

Третья Московская неделя моды собрала такое количество людей, как было во времена презентаций иностранных авто, сообщил «Ридус». В рамках мероприятия состоялось открытие маркета, международный шоурум, мастер-классы и лекции.

В маркете по предварительной записи любой желающий мог приобрести модную вещь российских дизайнеров. В лектории Московской недели моды состоялись четыре познавательные лекции и мастер-класс. Традиционно в центре внимания оказался показ одежды. Каждая коллекция оказалась эксклюзивной. На мероприятии присутствовали дизайнеры из Казани, Москвы, Ростова-на-Дону, Нальчика и Челябинска, а также два бренда из Коста-Рики и ОАЭ.

«Настоящий аншлаг с толпами зрителей и переполненными залами вызвали показы брендов ANGELO ESTERA из ОАЭ, ROGOV и YANA BESFAMILNAYA (Москва)», — написал Максим Легуенко, обозреватель «Ридуса», заместитель главного редактора.

Коллекция дизайнера Анны Панфиловой отличается нежностью и воздушностью: воланы, объемные рукава, многоярусные юбки, драпировка, ажурные ленты. Невольно ассоциации возникают с миром детства и изящных кукол.

Московский бренд by /DAS/ во время показа нарядов представил апсайкл-коллекцию с фольклорными мотивами в современном видении. Яркие цвета, необработанные края ткани и отсутствие симметрии — все это делало каждый образ реальным и оригинальным.

Бренд N 6 by Alsu M. акцентировал внимание на женственности и сексуальности: красивые обтягивающие вечерние платья и аксессуары можно отнести к бельевому стилю. Были также представлены костюмы оверсайз.

«Основатель бренда Сергей Ефремов представил довольно дерзкую и драйвовую коллекцию, явно посвященную современным ведьмам и колдуньям», — отметил обозреватель Легуенко.

Ранее модный эксперт Амрани рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что нынешней осенью в моде тренч, кашемир и жилет.