Эксперт моды рассказала, как составить идеальную женскую капсулу на осень-2024

С приходом осени мода меняет свои акценты, и важно обновить гардероб, чтобы быть стильной в холодные дни. Капсульный гардероб поможет легко комбинировать между собой базовые вещи и позволит создавать множество образов без лишних затрат и времени на выбор одежды. Эксперт в индустрии моды и ритейла, владелец и управляющий директор группы компаний Smart Casual Надя Амрани рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковья сегодня», как составить стильный капсульный гардероб на осень 2024 года.

По словам специалиста, этой осенью капсула — о балансе между классикой и актуальными трендами.

«В центре внимания останутся классический тренч, удлиненный жилет и кашемировый свитер. Дизайнеры, такие как Totême и Max Mara, предлагают расширенные плечи и расслабленные силуэты, так как эти образы позволяют создать современную женственность. Обратите внимание на юбки-миди в сочетании с ботильонами — это тренд, который обещает быть универсальным и элегантным», — заявила Амрани.

Она подчеркнула, что сейчас актуальны насыщенные природные оттенки, которые нужно комбинировать с нейтральными тонами.

«По прогнозам Pantone и тенденциям с подиумов, доминируют глубокие и насыщенные оттенки: сливовый, темно-оливковый и шафран. Стилисты советуют комбинировать их с нейтральными тонами, такими как теплый бежевый или серый, для создания гармоничного и утонченного образа», — уточнила спикер.

Фото: [ Из личного архива Надежды Амрани ]

Не потеряют своей актуальности и глубокие природные оттенки: бордовый, насыщенный зеленый и шоколадный. Они отлично сочетаются между собой, создавая теплые и элегантные образы, подчеркнула дизайнер.

Еще одним главным трендом осени, по признанию Амрани, станут кожаные плащи и пиджаки в стиле 70-х, вдохновленные показами Celine и Saint Laurent. Они добавят образу бунтарства, остроты, но в то же время и элегантности.

«Если в гардеробе имеется пальто прямого кроя с поясом, то самое время о нем вспомнить. Это универсальный и стильный выбор, который добавляет структуры и изящества осенним образам», — отметила она.

По мнению эксперта, не стоит забывать и об аксессуарах, которые дополнят осенние образы.

«Минималистичные, но выразительные аксессуары – тренд нынешнего сезона. Вдохновившись советами стилистов, стоит обратить внимание на массивные золотые украшения, особенно серьги и браслеты. Также кожаные ремни с крупными пряжками и шелковые платки в стиле Hermès добавят образу роскоши и завершенности», — пояснила специалист.

Она добавила, что обувь также является важной частью капсульного гардероба на осень.

Фото: [ Из личного архива Надежды Амрани ]

«Высокие сапоги на плоской подошве или лоферы с массивной подошвой остаются на пике популярности, как видно на показах Prada и Bottega Veneta. Они не только удобны, но и придают образу актуальный вид. Стилисты также рекомендуют обратить внимание на туфли Мэри Джейн с современными деталями», — рассказала Амрани.

Она посоветовала добавить в гардероб детали, которые отражают вашу индивидуальность — будь то смелые текстуры, уникальные принты или винтажные аксессуары.

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