Московские девятиклассники получат гарантированное место в колледже

Департамент образования и науки Москвы принял нормативные акты, позволяющие реализовывать исполнение закона о сдаче двух ОГЭ для поступающих в колледжи. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По данным ведомства, число бюджетных мест в столичных колледжах было увеличено до 37 тыс. (рост составил 10 тыс. мест). Девятиклассникам позволено внести изменения в заявлениях до 15 мая, указав второй предмет. Если ученик принял решение сдавать четыре предмета, то действительным будет считаться то заявление, которое он подал до 1 марта 2025 года.

По данным ведомства, девятиклассникам выдадут аттестаты после подведения итогов сдачи экзаменов. Оценивать работы будет специализированная комиссия. В мэрии Москвы прокомментировали инициативу ведомства. Так, благодаря изменениям каждый девятиклассник в Москве может претендовать на бюджетное место в колледже.

«Впервые нормативно вводится гарантия для каждого московского девятиклассника на бесплатное место в столичном учреждении среднего профессионального образования», — указано на официальном портале мэрии Москвы.

В мэрии уточнили, что приемная кампания в колледжи стартует в конце июня. Выпускники наделены правом подавать заявления одновременно на пять специальностей вне зависимости от количества выбранных учебных заведений.

Ранее сообщалось, что пятиклассник напал на одноклассницу в Новом Уренгое, не выдержав насмешек из-за лишнего веса.