Пятиклассник напал на одноклассницу в Новом Уренгое после насмешек о лишнем весе

В Новом Уренгое пятиклассник в ходе конфликта напал с ножом на одноклассницу, сообщил телеграм-канал Baza.

По данным канала, один из учеников пришел в школу со складным ножом. В ходе конфликта с одноклассницей он хотел ударить ее им. На школьнице была куртка, которую не удалось проткнуть. Девочка серьезно не пострадала.

По информации Baza, свидетелем нападения стал охранник. Мужчина вмешался в конфликт. Пятиклассник пырнул его ножом в шею. В настоящее время жизни мужчины ничего не угрожает. Охранник, несмотря на травму, сумел оперативно среагировать. Он нажал на тревожную кнопку и задержал школьника. Согласно данным РЕН ТВ, мальчик разрезал ножом щеку охранника.

«Охранник госпитализирован в больницу», — сообщил телеграм-канал Baza.

Согласно предварительной информации, школьник напал на одноклассницу из-за буллинга. По данным Baza, ребята считают, что у мальчика есть лишний вес. Они в негативной тональности регулярно сообщали ему об этом, пытаясь акцентировать внимание на внешности мальчика. В понедельник, 7 апреля, между ребятами произошел очередной конфликт. Сначала пятиклассника дразнили в стенах школы. При выходе ему преградила дорогу девочка.

«Во время допроса Тимофей рассказал, что его постоянно травили в школе из-за лишнего веса. Больше всего, по его словам, его провоцировала пострадавшая одноклассница», — информирует Baza.

По данным канала, в настоящее время пятиклассника доставили в психоневрологический диспансер. Сотрудники правоохранительных органов возбудили два уголовных дела. Поводом стали халатность и выполнение услуг с нарушением требований безопасности.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разработали способ борьбы с буллингом в школах.