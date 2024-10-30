Московский скульптор Стритович изготовит для Новокузнецка памятник Кутузову

Администрация города Новокузнецк в телеграм-канале сообщила, что решение приняли на расширенном заседании. Выбор скульптора обусловлен тем, что московский мастер считается одним из лучших по изображению легендарных военных личностей. В Новоильинском районе города расположен памятник Ольге Сергеевне Качуре, автором которого также выступает Стритович. Горожане положительно оценили работу.

Ожидается, что памятник украсит город в сентябре 2025 года. Личность Кутузова имеет определяющее значение для жителей города.

Ранее сообщалось, что депутаты Киева одобрили решение снести памятники поэтессе Ахматовой, писателю Булгакову и композитору Глинке.