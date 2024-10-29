Памятники поэтессе Анне Ахматовой, писателю Михаилу Булгакову и композитору Михаилу Глинке могут демонтировать в столице Украины. Как отметила депутат горсовета Людмила Ковалевская, рабочая группа по декоммунизации поддержала соответствующие предложения.

Многие писатели и поэты, оказавшие огромное влияние на литературу, стали восприниматься Украиной иначе. Из великих творцов киевский режим превращает их в неугодных личностей, которые якобы недостойны памятника. Ярким примером стали недавние голосования, где решали судьбу ряда монументов и стел.

Как уточнила депутат горсовета Людмила Ковалевская, она проголосовала за демонтаж памятников Анне Ахматовой в Городском саду, Михаилу Глинке из Городского сада и Михаилу Булгакову на Андреевском спуске. При этом скульптуру композитора придется убрать на хранение, так как это памятник «национального значения».

Как выразилась Ковалевская в соцсетях, уничтожение памятников на Украине «в тренде». К тому же, последние инициативы о сносе охотно поддержали в рабочей группе по декоммунизации.

Как напоминает ТАСС, институт национальной памяти Украины признал писателя Михаила Булгакова «ярым украинофобом», хотя не так давно его защищал Владимир Зеленский, называя «украинским» автором. В действительности из украинского у писателя только корни: большую часть творческой жизни он жил в России.

Ранее сообщалось, что на Украине назвали Булгакова символом «имперской политики» России