Греция теряет по 1 млрд евро в год из-за снижения турпотока из России

В год страна теряет 1 млрд евро. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол РФ в Греции Андрей Маслов.

По его словам, спрос на туры в Грецию резко упал из-за отмены прямых рейсов из Афин в Москву и из Москвы в Афины и блокировки европейскими странами карт российских банков.

Снижение турпотока из России негативно отразилось и на других отраслях греческой экономики, в частности, пушно-меховом производстве, где тоже снизилась прибыль.

Ранее сообщалось о том, что более 7 млрд рублей направят в Подмосковье на реализацию госпрограммы «Культура и туризм».