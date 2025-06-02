Москва проверит информацию о задержании россиян в Каракасе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала, что российское посольство в Каракасе на уровне правительства проверяет информацию о задержании местными силовыми структурами группы граждан РФ, сообщило РИА Новости.

По информации Захаровой, местным властям направлен официальный запрос. В случае правдивости информации, российская сторона окажет своим гражданам необходимую помощь.

Захарова отметила, что торговая палата — автономная организация, которая занимается посредничеством. Ее задача — способствовать развитию торговых и экономических отношений между РФ и Венесуэлой.

«При этом не видим повода для публичных комментариев относительно практических результатов ее деятельности, равно как и взаимоотношений с посольством Российской Федерации в Каракасе, хотя, разумеется, свои оценки на этот счет у нас имеются», — подчеркнула Захарова.

По информации Захаровой, старны сотрудничают друг с другом под руководством комиссии высокого уровня (КВУ). Кроме того, функционирует деловой совет, который также оказывает содействие в партнерстве.

По данным СМИ, 15 мая был задержан президент торговой палаты. Официальной информации о причинах задержания нет. В числе предположений — личный конфликт и участие в церемонии открытия памятника.

Ранее сообщалось, что Захарова назвала «беснованием» реакцию украинцев на трагедию в Брянской области.