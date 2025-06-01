Захарова назвала «беснованием» реакцию украинцев на трагедию в Брянской области
Мария Захарова: трагедия в Брянской области объединила страну
Фото: [Мария Захарова приветствует участников Форума педагогов Подмосковья/Медиасток.рф]
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире RT заявила, что трагедия в Брянской области сплотила всю Россию.
Дипломат отметила уверенное и оперативное взаимодействие на всех уровнях – от федеральных властей до простых граждан, которые помогают пострадавшим в крушении поезда. Она отметила, что ЧП объединило всю страну.
Захарова подчеркнула разительный контраст с реакцией на Украине, где, по ее словам, можно увидеть радость из-за гибели людей и ранений детей.
«Беснование, которое, конечно, устроено и киевским режимом, и, увы, к сожалению, стало уже частью жизни украинского общества, говорит само за себя», — рассказала Захарова.
Напомним, катастрофа в Брянской области произошла 31 мая, когда подорвали автомобильный мост в момент прохождения поезда Климов-Москва. Локомотив и первые вагоны сошли с рельсов. СК открыл уголовное дело по факту теракта. По последним данным, в результате крушения пассажирского поезда погибли семь человек, более 70 получили ранения.
Ранее сенатор Клишас заявил об украинском следе в крушении поезда в Брянской области.