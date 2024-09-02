Москвич обвиняется в массовом уничтожении иностранных авто в Кузбассе

Житель Москвы взят под стражу в Новокузнецке. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Кузбассу проинформировали, что 50-летнего мужчину обвиняют в поджогах автомобилей BMW X5 и Toyota Land Cruiser 200, сообщил sibdepo.ru.

Автомобили были припаркованы в одном из дворов города. Оба транспортных средства принадлежат 39-летнему местному жителю. Сообщение о пожаре поступило в полицию. Автомобили сгорели полностью. Причиненный ущерб специалисты оценили в 7,5 млн руб. Подозреваемого задержали на квартире, которую он временно арендовал.

В ходе работы сотрудникам правоохранительных органов удалось установить причастность москвича к поджогу автомобиля Hyundai Solaris, который также был припаркован в одном из дворов Новокузнецка. Собственником машины оказался 36-летний местный житель. Сумма ущерба — 850 тыс. руб.

«У него были изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для следствия», — указано в сообщении ГУ МВД РФ по Кузбассу.

Мотив подозреваемого не установлен. В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках возбуждения двух уголовных дел. Суд сообщил о необходимости помещения жителя Москвы в СИЗО. В случае доказательства вины его могут направить в колонию сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, что осужденной за поджог пункта помощи под Ярославлем обещали $2 тыс.