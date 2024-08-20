Осужденной за поджог пункта помощи под Ярославлем обещали 2 тысячи долларов

Девушка, которая подожгла пункт помощи для нужд специальной военной операции (СВО) в Ярославской области, была завербована спецслужбами Украины, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

За преступление кураторы из Службы безопасности Украины (СБУ) пообещали заплатить ей две тысяч долларов.

По словам собеседника агентства, девушка по заданию представителя украинских спецслужб собирала разную информацию. В частности, она узнавала о расположении пункта сбора помощи мобилизованным, наличии камер и охраны. Также она делала фотографии прилегающих территорий. За это все она также получала денежное вознаграждение. Точную сумму полученный средств источник не уточнил.

Зотову арестовали в феврале 2023 года. По решению Второго западного окружного военного суда девушка получило шесть лет колонии общего режима. Защита Зотовой подавала апелляцию, однако ее отклонил Верховный суд РФ.

В оправдании защита девушки заявила, что она, наоборот, хотела обмануть сотрудников СБУ, получив денежно вознаграждение и не совершив преступление.

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