Москвич приехал в Хакасию для распространения украинских наркотиков

18-летний житель Москвы получил заказ от украинского интернет-магазина. Ему было поручено распространить по территории Хакасии синтетическое наркотическое вещество в количестве 250 граммов, сообщает newkhakasiya.online . Правоохранительные органы задержали молодого человека.

После задержания москвич рассказал, что приехал на территорию республики, чтобы распространять наркотики. В квартире, где он временно разместился, нашли синтетическое вещество и различные приспособления для расфасовки. Молодой человек рассказал о том, кому еще было предложено таким образом заработать деньги.

Сотрудники ФСБ Хакасии и оперативники Абаканского линейного отдела задержали еще двоих мужчин – жителей Саяногорска и Минусинска. Они работали вблизи железной дороги, где и были задержаны. У одного найдено 13 грамм наркотического вещества, а второго – пять.

В связи с незаконным сбытом и хранением наркотиков возбуждено уголовное дело. После передачи материалов в суд, подозреваемым могут назначить до 20 лет лишения свободы.