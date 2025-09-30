Москвич заплатил 5 тыс. руб. за координаты грибных мест и набрал корзину подберезовиков

Айтишник из Москвы Роман П. поделился с изданием REGIONS первым опытом сбора грибов. Москвич обнаружил на сайте бесплатных объявлений координаты грибных мест.

По информации издания, москвич ранее не собирал грибы. Он решил разнообразить досуг и провести несколько дней за городом. Роман начал искать информацию: где собирать, куда лучше ехать, где удобнее припарковать автомобиль. Общая информация в Сети не позволила найти детальные ответы.

Роман рассказал, что на сайте бесплатных объявлений нашел необычное предложение. Житель Солнечногорска обещал пройтись по лесу, найти место с большим количеством грибов, отправить метку геолокации и предоставить парковочное место. Стоимость услуги составила 5 тыс. руб. Москвич остался доволен сотрудничеством.

«Инструктор по грибной охоте был очень честным человеком — прислал не только координаты грибных полян, но и точку парковки. Более того, он согласился консультировать нас по фотографиям грибов, если возникнут сомнения. Конечно, мы спрашивали и у искусственного интеллекта, но с живым экспертом было спокойнее», — рассказывает Роман.

Роман рассказал, что домой вернулся с корзиной белых грибов, подберезовиков и лисичек. Все грибы оказались хорошими. Часть экземпляров стала ужином, а остальные грибы заморозили. Москвич остался доволен первым опытом сбора грибов в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что из-за теплой погоды в сентябре в Подмосковье нашли весенний гриб.