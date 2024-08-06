Москвичей приглашают опробовать пилотный режим МетаВДНХ

Начальник отдела выставочной деятельности столичного Департамента информационных технологий Анастасия Шарова рассказала, что москвичи и жители всех регионов России могут оценить виртуальную экскурсию по ВДНХ, сообщает gazetametro.ru .

Спикер пояснила, что в настоящее время виртуальная выставка работает в тестовом режиме. Россияне могут оставлять свои отзывы и комментарии. Информацию передадут разработчикам, чтобы они устранили неполадки.

Оценить виртуальную экскурсию можно только на персональном компьютере. Она доступна для пользователей Рунета и приурочена 85-летию выставки. Россияне смогут зайти на территорию ВДНХ через главный вход, увидеть знаменитый фонтан и прогуляться по павильону «Рабочий и колхозница». Пилотный проект размещен на сайте metamsk.mos.ru.

«При работе над ее виртуальной копией стремились к историческому соответствию и достоверности: расположение объектов, масштаб, текстуры и все детали внешнего вида до мельчайших нюансов соответствуют реальным и воссозданы с большим вниманием», — рассказала Metro Анастасия Шарова.

Спикер добавила, что передвигаться по виртуальному пространству можно на электросамокате или пешком. Отдыхающие могут насладиться пением птиц и дующим ветерком. Для пользователей создан специальный чат, где они могут обсуждать экскурсию.

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