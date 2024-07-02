Москвичи приняли участие в летнем споттинге в омском аэропорту

В омском аэропорту в понедельник, 1 июля, прошел летний споттинг, сообщает gorod55.ru . В нынешнем году мероприятие состоялось в 12-ый раз.

Споттинг — это вид досуга, когда желающим позволяют наблюдать за самолетами и предлагают вести их учет. Обычно участники мероприятия снимают много видео и делают фото. В нынешнем году споттинг приурочили 95-летию омского аэропорта.

Участие приняли около 50 человек, которые прибыли из разных городов России, в частности, из Москвы, Красноярска, Екатеринбурга, Норильска. Ранний страт мероприятия (3 часа утра) обусловлен чистым небом. В это время фото и видео получаются особенно эффектными.

Споттер Никита Петренко принимал участие впервые. С Городом55 он подлился своими эмоциями. Мужчина считает, что все прошло отлично. Ему удалось сделать много разных фото, на которых запечатлены посадка пассажиров, руление пилотов, взлеты и посадки самолетов.

«Утренний перрон порадовал многими воздушными суднами, такими как Boeing 737, Airbus A320, Embraer 170 и отечественный Sukhoi Superjet 100», — поделился фотограф.

Первый официальный споттинг прошел в России в 2006 году, поэтому данный вид досуга считается относительно молодым.

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