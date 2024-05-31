Москвичи рассказали о своих худших свиданиях

Мужская часть населения в опросе принимать участие отказывалась. Лишь один прохожий поделился воспоминаниями о самом худшем свидании, которое он сам и сделал. Молодой человек пришел на встречу, сел рядом с девушкой и понял, что хочет побыть один. Он сразу об этом сказал ей и предложил разойтись по домам.

Москвичка рассказала, что считает худшими свиданиями прогулки по столице. Город она знает хорошо, поэтому удивить ее нечем. Еще одну девушку возмутил случай, когда молодой человек предложил разделить чек на двоих в кафе. Одна из респонденток вспомнила, как молодой человек на протяжении всего свидания рассказывал о своей бывшей девушке.

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Москвичи поделились историями и о приятных воспоминаниях: прогулки в Питере в белые ночи, когда оба влюбленных разрисовали себя меликами, походы в горы и романтичный подарок в виде чизбургеров, когда у пары не было больше ни на что денег.

Некоторые горожанки рассказали, что место не имеет значение. Важно, приятно ли тебе находиться рядом с человеком. Тогда можно променять полет на воздушном шаре на обычную встречу в недорогом кафе.

Ранее нижегородки рассказали неординарные истории разводов.