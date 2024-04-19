Нижегородки рассказали удивительные истории разводов

Копирайтер Марина развелась с мужем после восьми лет брака. На десятую годовщину отношений супруг признался, что он оформил большое количество кредитов без ее ведома. По правилам некоторых займов процент рос ежедневно. Общая сумма задолженности составила 800 тысяч рублей. Куда мужчина тратил деньги, Марина не знает до сих пор. Супруги собирали деньги. Как выяснилось позже, муж тратил их, чтобы закрывать кредиты. История закончилась разводом, потому что Марина не смогла простить обман.

Дизайнер Виктория развелась из-за паранойи мужа. Сначала, будучи молодой девушкой, она на многое не обращала внимание. Так, супруг запрещал фотографироваться вместе, вдруг потом его будет искать полиция или хейтеры. Когда мужчина ложился спать ночью, он прятал возле ног сумку с деньгами и документами. И так каждый день на протяжении пяти лет.

«Никаких проблем с деньгами. Предложение мне сделали во Франции, у Эйфелевой башни. Свадьбу мы смогли отметить в Москве и так, как я мечтала. Более года прожили в Америке», — вспоминает Виктория.

После того как мужчина узнал о намерении девушки развестись, он и его родители начали говорить, что Виктория хочет украсть его деньги или квартиру. Придумали, что она беременная от другого мужчины. Одним словом, развод был громким.

Учитель Светлана влюбилась в женатого мужчину, который был на 10 лет старше. История начиналась красиво: романтичные свидания и прогулки. Со временем мужчина развелся с первой женой и женился на Светлане. Выяснилось, что он был обеспеченным только благодаря бывшей жене. Мужчина работал у ее родственников. После развода долго не искал работу. Оказался разбалованным и ленивым.

«В итоге Сергей все-таки устроился на работу и начал часто ездить по командировкам. Казалось, все начало налаживаться, но меня ждал «сюрприз». В один из его отъездов я наткнулась во время уборки на флешку», — рассказывает Светлана.

Выяснилось, что на флешке было записано порно с другой женщиной. Потом было еще много измен, пока муж не ушел к одной из беременных от него любовниц.

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