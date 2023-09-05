Мосты, гостиницы, дороги: Путин заявил о необходимости развития дальневосточных городов

Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросам комплексного развития дальневосточных городов. Проект должен включать в себя задачи, которые необходимо выполнить до 2030 года, сообщает агентство «РИА Новости».

Целью проекта должно стать создание благоприятных условий для жизни населения. Важно улучшить все аспекты жизни людей: экономический, социальный. План работ должен быть готов до завершения нынешнего года.

Владимир Путин уверен, что природа дальневосточных городов привлекает туристов, несмотря на особенные климатические условия. Необходимо создать все условия для приятного отдыха: открывать гостиницы, улучшать сервис услуг, заниматься благоустройством территорий региона, пишет агентство «РИА Новости».

«Впереди большая работа по комплексному развитию дальневосточных городов, именно тех, о которых мы сегодня говорили: Анадырь, Якутск и Магадан. По формированию в них привлекательных условий для жизни людей и по созданию комфортной городской среды, по укреплению экономики и социальной сферы», - заявил президент России на совещании по реализации программы развития дальневосточных городов

Еще одна ключевая задача правительства – обеспечивать современное транспортное обеспечение между городами Дальнего Востока. Также важно делать возможным свободное передвижение граждан из Дальнего Востока в другие российские города и наоборот.

«Очевидно, что при подготовки мероприятий мастер-планов для Магаданской, Якутской и Анадырской агломерации ключевое внимание должно быть уделено созданию современной транспортной инфраструктуры, развитию надежного дорожного, воздушного, водного сообщения как с другими населенными пунктами Дальнего Востока, так и со всей Россией, чтобы люди могли быстро и по разумной цене добраться в нужное им место, причем без лишних пересадок», - сказал Владимир Путин

Между населенными пунктами должно быть развито дорожное сообщение любой формы: водной, воздушной и не только. Президент отметил, что необходимо строить мосты через реки Лена и Алдан. Современные технологии позволяют создавать комфортные жилищные условия и этим надо пользоваться.

«Суровый климат Якутска, Анадыря и Магадана требует особых подходов к освоению этих территорий», - отметил президент РФ

Задача правительства РФ – создать такие условия, чтобы в регионе хотелось жить и работать, строить семьи. Важно, чтобы жители не уезжали, а напротив, в города приезжали молодые специалисты.