Медвежья тревога в Подмосковье: опытные охотники ответили на слухи о нашествии хищников в Одинцово

Жителей подмосковного Одинцово охватила своеобразная медвежья лихорадка. В соцсетях и местных чатах множатся тревожные сообщения о встречах с косолапыми хищниками вблизи жилых кварталов. REGIONS выяснил у профессионалов, действительно ли в округе активизировались цари леса.

Официальные данные и мнение специалистов рисуют более сложную и неоднозначную картину, заставляя отделять факты от паники. В то время как экологи констатируют резкий рост популяции бурых медведей в Московской области, местные егеря в Одинцовском округе пока не нашли никаких подтверждений их постоянного присутствия.

Ключевой причиной нервозности стала аномально теплая зима. По словам эколога Ильи Рыбальченко, отсутствие стабильного снежного покрова помешало многим медведям впасть в полноценную спячку. Такие «полусонные» или бодрствующие звери, не имея надежной берлоги, становятся менее осторожными и могут приближаться к человеческому жилью в поисках легкой добычи.

Однако, как сообщили в Одинцовском районном обществе охотников и рыболовов (ОРООиР), егеря не обнаружили ни свежих следов, ни поврежденных кормушек для кабанов, которые обычно первыми страдают от визитов медведей. Уточнили, что только если весной появятся следы — значит, действительно где-то рядом поселились. Осенние следы на полях при этом укажут лишь на временные кочевья животных, а не на их оседлость.

Более масштабную угрозу представляет общая динамика популяции. Эколог Рыбальченко заявил о «катастрофическом» росте числа медведей в регионе: с примерно 15 особей в прошлом году до почти 80 сейчас. Основные причины — отсутствие естественных врагов и охрана вида, включенного в Красную книгу Московской области. Этот рост создает объективные предпосылки для увеличения числа конфликтных встреч, особенно на границах лесных массивов и дачных поселков.

Ранее сообщалось, что разбуженные хищники устроили немую сцену недовольства из-за шума техники. Их вид стал поводом для смеха в местных пабликах.