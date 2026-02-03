Можно ослепнуть: снег отражает УФ-лучи и опасен для детских глаз. Офтальмолог назвала способы защиты

Снежный покров представляет скрытую угрозу для зрения, особенно детского. Как пояснила врач-офтальмолог детской поликлиники Можайской больницы Ольга Новикова, интенсивное воздействие может нанести серьезный вред нежной роговице и сетчатке ребенка, вызывая раздражение, воспаление и даже временную потерю способности видеть, сообщил REGIONS.

Белая поверхность работает как гигантский отражатель, многократно усиливая интенсивность солнечного света и увеличивая дозу ультрафиолетового излучения для глаз. Специалист настоятельно советует строго контролировать время, которое ребенок проводит на зимнем солнце. Самыми опасными считаются дневные часы пиковой освещенности — обычно с 10:00 до 15:00. В этот период прогулки лучше ограничить или планировать в тенистых местах.

Врач подчеркнула, что зимнее солнце так же опасно, как и летнее, и требует аналогичных мер защиты. Соблюдение несложных правил надежно оберегает зрение и позволяет избежать негативных последствий от избытка ультрафиолета.

«Простым решением является использование солнцезащитных очков в зимнее время при солнечной погоде. Высококачественные поляризационные очки обеспечивают эффективную защиту органов зрения от ультрафиолетового излучения, минимизируя риски развития ожога роговицы. Необходимо отдавать предпочтение очкам с максимальным уровнем защиты от УФ-излучения (маркировка UV400)», — поясняет доктор Новикова.

