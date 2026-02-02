Метеоролог заявила, что аномальные морозы в столичном регионе продлятся до конца недели

Столичный регион продолжает находиться во власти аномально холодной погоды, и скорого потепления ждать не стоит. По прогнозу главного специалиста портала «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, вся текущая неделя будет значительно холоднее климатической нормы — отклонение составит 10–12 градусов. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она уточнила, что наиболее суровыми станут вторник, среда и четверг. В эти дни ночные температуры в Москве опустятся до -18…-23 градусов, а в области местами и до -25. Днем будет ненамного теплее: в городе около -15…-17, по региону — до -20. Осадков в этот период практически не ожидается, лишь во вторник пройдет небольшой снег.

По мнению синоптика, небольшое послабление наступит лишь к пятнице, когда температура начнет медленно повышаться. Ночные морозы ослабнут до -15…-20, а дневные — до -10…-15 градусов. Однако именно с вечера пятницы в регион вернутся снегопады, которые усилятся в выходные. В субботу и воскресенье снег будет идти практически целый день, добавив к сугробам еще три-пять сантиметров. Температура при этом продолжит умеренный рост.

Она резюмировала, что итогом этой погодной фазы станет сохранение аномально холодной погоды как минимум до середины февраля, хотя речь пока не идет о критически сильных морозах ниже -30 °С. Главная особенность периода — устойчивый, на семь градусов ниже нормы, холод, который будет сопровождаться снежными выходными, создавая классическую, но очень морозную зимнюю картину. Жителям стоит готовиться к длительному периоду низких температур.

Ранее она заявила, что снегопад в Москве продлится весь уик-энд, морозов не будет.