«Можно только охнуть»: Эксперт прокомментировал расшифровку переговоров пилотов А-320

Интернет-мессенджер опубликовал запись переговоров пилотов А-320, которые 12 сентября совершили внеплановую посадку посреди поля. Профильный эксперт оценил каждое решение команды и пришел к мнению, что было совершено множество ошибок, сообщает newizv.ru .

Летчик-испытатель Александр Гарнаев отмечает, что самые первые минуты переговоров не вызывают никаких вопросов. Экипаж ушел в другую зону полета, чтобы в более спокойной обстановке разобраться, что произошло с управлением самолета. Дальше у эксперта есть претензии к компетентности пилотов.

«Из 35 минут записанных переговоров бОльшую часть времени у них тоже происходит паника, но из их фраз тоже совершенно ясно, что это за паника. Это паника людей, которые не приучены, не умеют просто элементарно арифметически считать в уме. Простые, очень насущные вещи. Например то, что до Новосибирска час лета, а расход топлива с выпущенными шасси 4 с лишним тонны в час. А у них на борту 2,5 тонны. Очень просто понять, что топлива не хватит. Даже если не открывать гаджеты, как они это делали, никакие программы не нужны, чтобы элементарно посчитать топливо и отказаться от безумного решения», - рассказывает летчик-испытатель Александр Гарнаев

Экипаж не разобрался, почему не удавалось убрать шасси. Разговоров было много, но никто не пытался выявить причину. Решение проблемы проходило в хаосе: пилоты запросили погоду, но не записали данные и снова тратили время на уточнение погодных условий.

«Первые пять или 10 минут ты можешь соотнести, сколько у тебя было топлива на момент, когда начал лететь и сколько за 10 минут израсходовал. Они за 10 минут израсходовали полтонны или около того. Понятное дело, что даже, если сейчас развернуть назад, то еще 10 минут лета — следующие полтонны. И останется только на посадку. Это очень простые расчеты. Это очень элементарное здравомыслие. Но летчиков этому не учат! Я вам отвечаю головой — не учат ни в учебных заведениях, ни в авиакомпаниях.», - рассказал эксперт

Экипаж, по мнению эксперта, совершил грубую ошибку: не внес в расчеты скорость ветра. Александр Гарнаев уверен, что экипаж был обязан вернуться в Омск. Если бы А-320 действовали по инструкции, то совершили бы посадку в ближайшем аэродроме. Одновременно с этим эксперт отмечает, что были моменты, когда он испытывал восхищение по отношению к командиру:

«Несмотря на то, что они накосячили с Омском, но в экстремальной ситуации командир ведет себя безупречно! Молодец мужик!», - говорит эксперт изданию «Новые Известия»

Сама посадка вызывает восхищение и гордость. Этот момент должен войти в учебники, считает летчик-испытатель.

«Осуществили посадку — тут можно только охнуть! Тут комментировать нечего и сравнивать не с чем. Тут можно только охнуть!»

Летчик-испытатель обращает внимание, что необходимо задать некоторые вопросы руководству компании «Уральских авиалиний»: как ремонтируют самолеты, и почему в Омске у фирмы нет собственного ремонтника.