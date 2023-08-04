«Можно все, но по согласию всех сторон»: Особенности секс-вечеринок в Тюмени

«Представьте, вечеринка началась! Сначала люди просто осматривают друг друга, начинают общаться. Где-то через полчаса можно застать людей за поцелуями, которые позже перейдут в настоящую вечеринку», - рассказал организатор мероприятия

Попасть на вечеринку может не каждый. Организаторы понимают, что найдутся люди, которые могут шантажировать участников. Поэтому каждый гость предварительно проходит проверку. Также его тщательно проверяют медики. Важно, чтобы люди не передавали друг другу венерические заболевания. Вечеринка – это закрытое мероприятие. Афиш по городу никто не развешивает. Фото и видео-съемка запрещены.

«У нас все дезинфицируется, мы запасаемся презервативами впрок. Все участники обязаны быть здоровы. Если выявится факт заражения — человек будет навсегда исключен из клуба», - рассказывает организатор секс-вечеринки в Тюмени

А вот на самой вечеринке запретов нет никаких. Люди приходят в красивом эротическом белье. Обмазывают маслом тело. Девушки выбирают высокие шпильки. Запретов нет никаких. Главное, чтобы оба партнера (не всегда их бывает двое) были согласны на действия друг друга. Можно просто наблюдать или целоваться. К сексу никто не принуждает.

«Можно все, но лишь по согласию всех сторон. Кинки-пати — это место, где человек может раскрепоститься и воплотить в жизнь фантазии, которых он стесняется в обычном обществе», - говорит организатор секс-вечеринки

Помещение, где проходит вечеринка, зонировано на различные локации. Есть отдельные комнаты, где можно уединиться. Участникам разрешено приносить свои секс-игрушки или брать то, что предложено в комнатах.

Организаторы в Тюмени объясняют, что секс-вечеринки спасают семейные пары от разводов. Ревность и постоянный партнер делают отношения скучными, а секс-пати вносят остроту. Также люди могут снять напряжение, что положительно отражается на здоровье. Организатор предполагает, что было бы возможно снизить уровень насилия, если бы люди чаще посещали вечеринки подобного формата.