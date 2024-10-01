Muksun.fm: на деньги 10 богатых югорчан можно четыре года содержать Ханты-Мансийск

Стоимость чистых активов бизнесменов, которые вошли в первую десятку рейтинга ТОП-100 богатых югорчан, превышает 58 млрд руб. Этих денег хватило бы для того, чтобы на протяжении четырех лет обеспечивать потребности столицы региона Ханты-Мансийска, сообщил muksun.fm.

Денег хватило бы также на содержание одновременно двух крупных населенных пунктов — Ханты-Мансийска и Сургута, если бы срок содержания городов сократить до двух лет.

В ТОП-10 вошли югорчане, которые занимаются самой разнообразной деятельностью. Лидирует в рейтинге Виктор Сарапин, которому принадлежат компании по продаже и обслуживанию дорожно-строительной техники. Чистая годовая прибыль — 8,9 млрд руб.

Предприниматель Сарапин Салихов владеет компаниями, которые занимаются спецтехникой. Сумма чистой прибыли — около 6,5 млрд. Ярослав Мельник не в первый год занимает третью строчку рейтинга. Ему принадлежит компания, которая специализируется на ремонте скважин. Чистая прибыль составила 4,6 млрд руб.

Ранее сообщалось, что годовая прибыль самого богатого оренбуржца превысила 2 млрд рублей.