Muksun.fm: в день Евдокима Каппадокиянина надо стирать и помогать бездомным

Во вторник, 13 августа, православные празднуют день праведного Евдокима Каппадокиянина. Прадеды считали, что в этот день действует ряд запретов, сообщил muksun.fm.

В день, когда православные чтят память Евдокима Каппадокиянина, лучше отказаться от домашних дел. Категорически не рекомендуется шить. В противном случае человека ожидают различные проблемы. Исключением является стирка, которая повлияет на избавление от старых проблем.

Предки в этот день ходили на кладбища и наводили порядок на могилках близких. Не стоит поминать усопшего плохим словом. В этот день особенно ценится помощь, оказанная бездомным людям и животным.

Влюбленные, которые заключат брак 13 августа, будут жить в гармонии и счастье. День наполнен особенной энергетикой, поэтому все начинания будут увенчаны гарантированным успехом. Вечер лучше всего провести в семейном кругу. От встреч с друзьями или прогулок желательно отказаться. Главное правило семейного ужина — не поддаться чревоугодию, чтобы не привлечь бедность.

Ранее сообщалось, что фестиваль звонарей «Кампанъ» прошел в Кузбассе.