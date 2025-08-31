Мусор, освещение и аварийные деревья: с какими проблемами сталкиваются жители Ростова-на-Дону?

По информации эксперта, статус столицы юга мог получить Ростов-на-Дону или Краснодар. Политолог уверен, что в настоящее время Краснодар развивается намного успешнее, чем Ростов. Александр Сухарь отметил, что исторически город всегда считался столицей юга. Однако данный статус необходимо подтверждать. Сейчас же жители столкнулись с множеством проблем: ростом свалок, большим количеством аварийных деревьев, вырубленными растениями и отсутствием освещения во многих дворах.

Политолог допустил, что иногда не хватает денег для решения всех городских проблем. Однако эксперт считает, что в некоторых случаях поможет экономный расход средств. Александр Сухарь предлагает пересмотреть распределение средств. По его мнению, в некоторые годы на дороги и строительство было выделено больше денег, чем требовалось на самом деле.

«У нас не было четкой градостроительной политики, которая должна формировать облик города. И это не просто строительство бетонных коробок, и чем больше, тем лучше, поскольку в первую очередь это приносит прибыль. Порой мне кажется, что получение прибыли в Ростове возобладало над какими-то полезными инициативами, которые важны как для людей, так и для развития нашей территории», — комментирует Александр Сухарь.

Эксперт также высказал мнение, что местным властям необходимо привлекать инвесторов. Одна из важных задач — восстановление исторического центра города.

