Муж пригласил жену с любовником на берег Ахтубы для отдыха, но имел другие замыслы

Супруги из Дзержинского района давно развелись, но продолжали совместное проживание в одном доме. Параллельно они занимались воспитанием 17-летнего сына. Когда бывшая супруга познакомилась с новым возлюбленным, муж придумал план мести, сообщает novostivolgograda.ru .

Бывший супруг не раз предлагал своей возлюбленной снова быть парой, но она отказывалась. За время расставания у женщины было множество романов, что вызывало ревность у отца ее ребенка. В одном из последних претендентов он особенно заметил сильного конкурента – молодой и красивый мужчина оказывал его бывшей жене знаки внимания.

Мужчина предложил своей бывшей жене и ее любовнику совместно отдохнуть на берегу Ахтубы. Он специально не пил в тот день, аргументируя тем, что за рулем. Когда соперник был в состоянии алкогольного опьянения, попросил экс-супругу пройтись вдоль берега, а сам нанес мужчине множество ударов бревном по затылку. Тело любовника выкинул в реку, но не подумал, что на следующий же день оно сплывет.

В настоящее время ведется расследование. Мужчина задержан, своей вины не отрицает. Признает, что ревновал и планировал убийство. Разобраться, знала ли женщина заранее о намерениях бывшего мужа, достоверно не вышло. Если она просто умолчала о том, что муж убил любовника, то к уголовной ответственности привлечена не будет. Если выяснится, что она помогала избавиться от трупа, когда вернулась на место отдыха, или уничтожала улики, то будет считаться соучастницей.

«Что касается подозреваемого мужчины, то будем ходатайствовать о его аресте, с женщиной пока ведется работа, она дает показания», — пояснил руководитель Среднеахтубинского МРСО СУ СКР по региону корреспонденту «НовостиВолгограда.ру»

Быстро задержать мужчину стало возможным благодаря найденной у убитого переписки с предложением совместного отдыха.