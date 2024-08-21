Мужчина расстрелял стройплощадку из окна квартиры в Приморье

В Приморском крае неизвестный устроил стрельбу по спортивной площадке из окна своей квартиры, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на прокуратору Находки.

По информации надзорного ведомства, инцидент произошел 21 августа. Мужчина стрелял из окна квартиры на втором этаже, расположенной в одном из домов на Приморском проспекте в поселке Врангель.

Уточняется, что стрелявшим оказался 67-летний местный житель. Из-за стрельбы повреждение получила строительная техника, расположенная во дворе.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. В ближайшее время в его квартире проведут обыски, чтобы найти оружие, из которого он стрелял.

Прокуратора также занимается установлением всех обстоятельств случившегося. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что на Урале учительница химии одной из местных школ пропала после общения с незнакомцами. Местоположение женщины после того, как она села в незнакомую машину, пока не известно.