Мужчина бросил успешную карьеру в крупном медиахолдинге и стал Королем ослов

ЖительСША Рон Кинг, чья фамилия в переводе с английского означает «король», нашел свое истинное призвание не в мире большого бизнеса, а в помощи ослам, которых он называет лучшими существами на планете, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на People.

Сейчас американец с гордостью носит прозвище «Король Ослов», обыгрывающее его фамилию и новую жизненную миссию. История его преображения началась с короткого ролика в соцсети, где рассказывалось об ослах, оказавшихся в бедственном положении. Этот контент настолько тронул мужчину, что он решил кардинально изменить свою жизнь.

«Ослы эмоциональны, умны, любознательны и очень смешны!» — рассказал он.

Прежняя карьера мужчины была полной противоположностью нынешним занятиям. Рон Кинг занимал пост старшего вице-президента в крупном медиахолдинге, где в его обязанности входило управление деловыми операциями для целого портфеля популярных журналов. Теперь вся его деятельность посвящена спасению, реабилитации и поиску нового дома для этих животных.

