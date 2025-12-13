«Служба спасения сов»: российские бойцы освободили птицу, запутавшуюся в проводах в Донбассе

Российские военнослужащие спасли сову в Донбассе, которая запуталась в оптоволоконном кабеле, вероятно, использовавшемся для защиты от беспилотников. Об этой истории со ссылкой на телеграм-канал Daily Strom сообщила «Лента.ру».

Боец с позывным Мороз вместе с сослуживцами заметил птицу. Недолго думая, военные начали освобождать животное из «плена».

Один из солдат в шутку назвал происходящее работой «службы спасения сов». Мороз аккуратно распутал хищную птицу из проводов, после чего она смогла освободиться и улететь. Каких-либо повреждение сова не получила. Птичка даже укусила военного за перчатку.

Отмечается, что российские и военные часто используют оптоволоконные дроны в зоне спецоперации. По этой причине кабели от этих БПЛА превратились в настоящую проблему для животных.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения спецоперации поросенок спас российских штурмовиков.