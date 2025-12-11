Мужчина и ребенок погибли при взрыве в Пермском политехе, еще трое госпитализированы

В четверг, 11 декабря, в одном из учебных корпусов политехнического университета случилось ЧП. Телеграм-канал Министерства территориальной безопасности Пермского края проинформировал о троих пострадавших, которых госпитализировали в больницы. Известно о двух погибших — мужчины с ребенком.

«Приносим соболезнования родным и близким погибших», — указано в сообщении.

В министерстве назвали предварительную причину инцидента — испытательная машина сошла с гидродинамического стенда. Предположительно, произошло нарушение технологического процесса. Состояние пострадавших медиками оценено как стабильное. В региональном СУ СК сообщили о возбуждении уголовного дела.

По версии следствия, произошла разгерметизация гидродинамического стенда. Погибшей девочке было восемь лет. Сотрудники правоохранительных органов назначили ряд экспертиз, обследовали место инцидента и опросили свидетелей.

Издание «КП» — Пермь» выяснило, что погибшие — 42-летний мужчина и его дочь. Следователи выясняют, как ребенок попал на территорию заведения. Согласно данным телеграм-канала SHOT, погибший — директор завода-разработчика установки, которую испытывали в лаборатории университета. Трагический инцидент произошел из-за взрыва колеса. Официально информации о родственной связи погибших нет.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел под Одессой после ударов «Гераней».