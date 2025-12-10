Мощный взрыв прогремел под Одессой после ударов «Гераней»

В ночь на 10 декабря в городе Ананьев, расположенном в Одесской области, раздался мощный взрыв, когда была объявлена воздушная тревога. Видеозапись этого события была опубликована в телеграм-канале «Одесса INFO».

Согласно данным телеграм-канала «Украина.ру», под Одессой зафиксирован еще один инцидент, связанный с атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По предварительной информации, не менее десяти дронов типа «Герань» были направлены на объекты инфраструктуры в городе Ананьев.

Вблизи Одесской области в акватории Черного моря зафиксировали около 30 беспилотных летательных аппаратов.

Поступали сведения о том, что их целями также могут быть объекты в контролируемой Киевом части Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее сообщалось, что российские хакеры взломали порты Одессы и Николаева на Украине.