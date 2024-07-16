Мужчина под предлогом вернуть челнинке потерянный телефон изнасиловал ее

В Набережных Челнах местная жительница потеряла телефон и опубликовала объявление с просьбой вернуть гаджет в случае обнаружения. Мужчина связался с девушкой, чтобы вернуть телефон. На самом деле гаджета у него не оказалось, сообщает inkazan.ru .

Девушка пришла по указанному адресу. Как только переступила порог, услышала ультиматум. Либо она добровольно раздевается и вступает с ним в интимную связь, либо не получает гаджет. Девушка не согласилась и успела выбежать из квартиры. Мужчина догнал и нанес многочисленные удары, в результаты которых девушка скатилась с лестницы. Медики диагностировали позже удары в области головы, плечей, спины.

Агрессивный мужчина насильно затянул челнинку в квартиру, где совершил акт сексуального насилия. Девушка смогла найти ключи от квартиры и сбежать. Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Суд шел длительное время. Мужчина не признавал вины. Он утверждал, что девушка пришла к нему в квартиру добровольно и была согласна вступить в интимную близость. Когда он ушел в магазин, она уехала.

Решающими стали показания свидетелей. Соседи рассказали, что мужчина часто бывает в состоянии алкогольного опьянения и проявляет агрессию. Суд признал его виновным. Двое детей и хронические заболевания стали смягчающими обстоятельствами, поэтому мужчине вынесли приговор в виде 3,5 лет в колонии общего режима.

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