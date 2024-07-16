В Кузбассе завершились поиски пропавшей 35-летней матери двоих детей. Ее тело обнаружили в здании заброшенного дома. Женщина была раздета и лежала головой вниз, сообщает sibdepo.ru .

Поиски женщины начались в начале июля. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» принимали активное участие. Один из пользователей соцсетей, знакомый с женщиной, призывал всех горожан помочь в поисковой операции. Было важно узнать любую деталь.

Камеры видеонаблюдения позволили установить, что женщина последовала в неизвестном направлении с мужчиной. Незнакомец находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Автор поста просил пересмотреть регистраторы, чтобы получить более четкое фото мужчины. По имеющимся кадрам составить фоторобот было невозможно.

Поиски стартовали 2 июля. Пресс-служба регионального СУ СК сообщила, что тело женщины было найдено в заброшенном доме. В соцсетях появилось фото. Пользователи предполагали, что маму двоих детей изнасиловали и пытались сжечь. Сотрудники правоохранительных органов опровергли информацию.

«По предварительным данным судебно-медицинского эксперта признаков сексуального насилия и термического воздействия на теле пострадавшей не имеется», — сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

В полиции считают, что женщина познакомилась с 46-летним ранее судимым жителем Прокопьевска. Новые знакомые решили отправиться в заброшенный дом, чтобы вместе распивать спиртные напитки. В ходе застолья начался конфликт. Мужчина нанес удары в область туловища. Женщина скончалась от полученных травм, а ее знакомый скрылся с места преступления. Его задержали.

Ранее мы сообщали, что кузбассовец нанес супруге 15 ударов, пока внучка ждала его в автомобиле.