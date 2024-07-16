В Кузбассе завершились поиски пропавшей 35-летней матери двоих детей
Фото: [медиасток.рф]
В Кузбассе завершились поиски пропавшей 35-летней матери двоих детей. Ее тело обнаружили в здании заброшенного дома. Женщина была раздета и лежала головой вниз, сообщает sibdepo.ru.
Поиски женщины начались в начале июля. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» принимали активное участие. Один из пользователей соцсетей, знакомый с женщиной, призывал всех горожан помочь в поисковой операции. Было важно узнать любую деталь.
Камеры видеонаблюдения позволили установить, что женщина последовала в неизвестном направлении с мужчиной. Незнакомец находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Автор поста просил пересмотреть регистраторы, чтобы получить более четкое фото мужчины. По имеющимся кадрам составить фоторобот было невозможно.
Поиски стартовали 2 июля. Пресс-служба регионального СУ СК сообщила, что тело женщины было найдено в заброшенном доме. В соцсетях появилось фото. Пользователи предполагали, что маму двоих детей изнасиловали и пытались сжечь. Сотрудники правоохранительных органов опровергли информацию.
«По предварительным данным судебно-медицинского эксперта признаков сексуального насилия и термического воздействия на теле пострадавшей не имеется», — сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
В полиции считают, что женщина познакомилась с 46-летним ранее судимым жителем Прокопьевска. Новые знакомые решили отправиться в заброшенный дом, чтобы вместе распивать спиртные напитки. В ходе застолья начался конфликт. Мужчина нанес удары в область туловища. Женщина скончалась от полученных травм, а ее знакомый скрылся с места преступления. Его задержали.
Ранее мы сообщали, что кузбассовец нанес супруге 15 ударов, пока внучка ждала его в автомобиле.