Мужчина подсыпал беременной любовнице в горячий шоколад таблетки для аборта

В штате Техас 34-летняя женщина подала в суд иск против морского пехотинца, которого она обвиняет в умышленном провоцировании у нее выкидыша, сообщил NBC News.

По информации издания, морской пехотинец был любовником истца. Их отношения ухудшились после того, как женщина забеременела. К такому мнению журналисты пришли на основании скринов переписки влюбленных, которые прикреплены к судебному делу. На стадии, когда беременность еще не была подтверждена, мужчина уже выступал против. Предположительно, он неоднократно просил любовницу прервать беременность.

По данным издания, женщина не соглашалась. Она выбрала имя для ребенка. Ссоры не прекращались. Мужчина начал угрожать, что вмешается в бракоразводный процесс женщины. Он угрожал, что суд решит оставить ее троих детей с бывшим супругом. В переписке будущего ребенка любовник называл оскорбительно.

По информации издания, в один день он пришел к женщине в гости и предложил помириться, чтобы спокойно все обсудить. Он налил ей какао. Вскоре у женщины началось кровотечение. Мужчина должен был привести маму, чтобы она посидела с детьми. Однако он не вернулся и не отвечал на звонки. Женщина потеряла ребенка на восьмом месяце беременности. Она утверждает, что дома нашла упаковку от препаратов для аборта. По словам женщины, доказательства переданы в суд.

«В полицейском управлении Корпус-Кристи заявили, что в отношении Купрайдера (любовника женщины. — Прим. ред.) не ведется никаких расследований», — указано в сообщении.

