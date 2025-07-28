Слуцкий потребовал запретить аборты в России

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал запретить в России медицинскую процедуру прерывания беременности. Исключением, считает он, могут быть случаи, когда для этого есть медицинские показания.

Реализация данной меры, уверен Слуцкий, сегодня имеет большое значение.

Такое заявление он сделал в ходе межпартийных дебатов о политических вызовах будущего и будущем политических партий на форуме "Территория смыслов".

Лидер СРЗП Сергей Миронов не поддержал позицию Слуцкого. Он считает недопустимым запрещать аборты.

Нужно сделать так, чтобы "женщина была уверена в завтрашнем дне", заключил парламентарий.

Ранее сообщалось о том, что в России предложили наказывать мужчин за отсутствие отношений.