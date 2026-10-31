Мужчина выжил после падения с 30‑го этажа в Москве: машина под окнами серьезно пострадала

Мужчина выпал из окна многоэтажки и остался жив. Об этом в субботу, 31 октября, сообщил источник РЕН ТВ.

По словам очевидцев, пострадавшего оперативно доставили в больницу. Сейчас его состояние уточняется. Правоохранители и экстренные службы выясняют все обстоятельства случившегося: устанавливают, при каких условиях произошел инцидент, проверяют возможные версии — от несчастного случая до других причин.

«На бульваре Маршала Рокоссовского в Москве мужчина упал, предположительно, с 14-го этажа и приземлился на припаркованный автомобиль», – сказал собеседник РЕН ТВ.

На кадрах с места происшествия заметно, что стоявшая у дома машина получила серьезные повреждения: у автомобиля проломлена крыша, повреждены детали и разбито переднее стекло, сообщила Газета.Ru. На капоте, по мнению журналистов, видны следы крови.

Источник 360.ru располагает информацией, что инцидент произошел в ЖК «Богородский» на востоке Москвы. Очевидец утверждает, что мужчина упал с высоты 30-этажного здания. Когда на место инцидента прибыли медики, пострадавший подавал признаки жизни. Ему начали оказывать экстренную помощь.

Ранее сообщалось, что молодая обнаженная иностранка выпала из окна многоэтажки в Москве.