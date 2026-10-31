Россиянка пропала на Кипре после ссоры с иностранцем: мужчину заподозрили в убийстве

На Кипре пропала 61-летняя россиянка Ольга, а в расправе над ней подозревают ее 43-летнего возлюбленного — гражданина Сирии, сообщает Газета.ру со ссылкой на Baza.

По данным канала, в какой-то момент в местную полицию поступило заявление о пропаже женщины, и правоохранители приступили к поискам. Тревожные детали складывались в нехорошую картину: дома у россиянки осталась собака без присмотра, а ее «Тойоту» нашли брошенной.

Выяснилось также, что незадолго до исчезновения между Ольгой и ее избранником произошла ссора. Около дома сирийца видели двух человек, а позже в тот же день один из соседей услышал из дома женский крик.

В распоряжении полиции оказались кадры с камер видеонаблюдения: на них видно, как в машину на участке сирийца что-то погрузили. Предположительно, так могли избавиться от женщины.

Где сейчас находится Ольга, неизвестно. Ее возлюбленного тем временем задержали в аэропорту Ларнаки. В беседе с правоохранителями он отрицал причастность к расправе.