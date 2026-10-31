Дорогая преданность делу: сын Кашпировского раскрыл причину разрушения семьи

Проживающий в США сын психотерапевта Анатолия Кашпировского Сергио Монтана рассказал РИА Новости , что преданность отца работе, по его мнению, в конечном итоге разрушила их семью.

Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. По словам его сына, отец был по-настоящему предан своему делу, но именно эта преданность, как считает Монтана, стоила семье слишком дорого.

«Отец был по-настоящему предан своему делу, но мне кажется, что в конечном итоге эта преданность разрушила нашу семью. Его работа сильно повлияла на нашу жизнь», — рассказал Монтана.

Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница на западе Украины. В 1962 году окончил Винницкий медицинский институт, после чего около 25 лет работал психиатром и психотерапевтом в больнице имени академика А. И. Ющенко.

Широкую известность он получил благодаря телевизионным сеансам, которые начали выходить на центральном телевидении в октябре 1989 года. По оценкам самого вещателя, эти передачи посмотрели около 300 миллионов человек.