В Подольске у Поклонного камня почтили память жертв политических репрессий

В Подольске у Поклонного камня на улице Ульяновых собрались люди, чтобы отметить День памяти жертв политических репрессий. Поводом стало желание вспомнить трагические страницы XX века, за которыми стоят судьбы миллионов человек. Эта дата — не просто формальность, а возможность осмыслить исторический опыт и не допустить его повторения, сообщили в администрации городского округа.

По информации администрации, мероприятие прошло в пятницу, 30 октября. Среди участников были Антонина Ванжа — председатель общественной организации инвалидов, жертв политических репрессий, священник Константин Временко — настоятель храма пророка Илии в деревне Лемешово. Вместе с ними пришли депутаты Совета депутатов округа и активисты. Присутствие представителей разных сфер — от общественных организаций до церкви и власти — подчеркивает, насколько важна эта тема для местного сообщества.

Погибших почтили минутой молчания, отметили в администрации. К Поклонному камню возложили цветы. Собравшиеся подчеркнули: историческую память нужно беречь, чтобы подобные трагедии не повторились. Забывать эти страницы нельзя — они учат ценить мир, достоинство и человеческую жизнь.

Ранее сообщалось, что «Красная горка» в Подольске стала лауреатом премии Ski Business Awards 2026.