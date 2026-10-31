Панику остановили: в Шереметьево назвали фейком сообщения о воздушной тревоге

Сообщения о воздушной тревоге в Шереметьево, разошедшиеся по Сети, оказались ложными. Об этом заявили в пресс-службе аэропорта. Опровержение опубликовано в официальном телеграм-канале Международного аэропорта Шереметьево им. А.С. Пушкина.

«Опубликованная в сети информация про объявление воздушной тревоги в Шереметьево не соответствует действительности», — отмечено в сообщении.

В сообщении отмечено, что снимки, которыми сопровождались публикации, сделаны в другие периоды и не имеют отношения к нынешней обстановке в воздушной гавани.

В пресс-службе отдельно предупредили: крупные паблики и телеграм-каналы, распространяющие такие фейки, отвечают за дестабилизацию гражданского общества — особенно в условиях специальной военной операции. К сообщению приложили свежую фотографию, которая отражает реальную ситуацию в аэропорту на текущий момент.

В пресс-службе призвали не сеять панику, не тиражировать ложные сведения и поправить уже вышедшие публикации. Официальные данные публикуются в аккаунтах Шереметьево, а проверить информацию можно в пресс-службе аэропорта круглосуточно.

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