Роковая ошибка на мокрой трассе: автовладельцам наглядно показали риски вождения в непогоду

«Автодор» показал ДТП с улетевшим в отбойник прицепом как напутствие водителям

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Компания «Автодор» опубликовала видеозапись ДТП, наглядно демонстрирующую последствия игнорирования погодных условий и лихачества на скользкой дороге.

На кадры попал момент, когда легковой автомобиль с прицепом мчался по влажному асфальту на слишком высокой скорости. Водитель абсолютно не учел состояние трассы, что привело к печальным последствиям: в какой-то момент прицеп потерял управление и закружился в заносе. Произошел мощный удар о металлический отбойник, от которого прицеп оторвался, перевернулся, а сама машина получила серьезные повреждения.

В связи с произошедшим дорожная служба напомнила, что буксировка прицепа кардинально меняет поведение автопоезда на дороге. Дополнительная масса снижает устойчивость машины, а на мокром покрытии риск мгновенно потерять контроль над управлением возрастает в разы.

Специалисты ГК «Автодор» выделили базовые правила безопасности для поездок в непогоду:

  • Снижать скорость заранее, исключив любые резкие перестроения и виражи;
  • Держать увеличенную дистанцию до едущего впереди транспорта;
  • Разгоняться и тормозить исключительно плавно;
  • Постоянно брать в расчет влияние массы прицепа на устойчивость автомобиля.

В компании подчеркнули главный принцип: знак разрешенной скорости не гарантирует безопасность. Итоговый скоростной режим водитель обязан выбирать сам, ориентируясь на погоду, видимость и особенности своего автомобиля.

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