По делу о пропаже украшений Лерчек следователю не избрали меру пресечения

ТАСС: следователю по делу блогера Лерчек не стали просить меру пресечения

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Фото: [соцсети]

Правоохранительные органы не стали ходатайствовать об ограничительных мерах в отношении следователя, которого Валерия Чекалина (блогер Лерчек) связывает с пропажей изъятых ювелирных изделий. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, ни подписка о невыезде, ни запрет определенных действий фигуранту не грозили.

По информации издания, новое уголовное дело касается утраты ценностей, изъятых в рамках расследования против самой Чекалиной — ранее суд назначил ей условное наказание, штраф и запрет на администрирование сайтов.

«В отношении фигуранта не стали избирать или просить для него избрать такую меру, как запрет определенных действий или подписку о невыезде и надлежащем поведении, так как правоохранители не усмотрели в этом необходимости», — сказал собеседник агентства.

По данным издания, в отношении следователя выдвинуто обвинение в халатности, повлекшей особо крупный ущерб (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). Эта статья добавилась к уже имевшемуся обвинению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Предмет спора — дорогостоящие часы и браслет известных брендов.

По данным издания, сам фигурант вину не признает. Его ключевое возражение: по пропавшим вещам не проводилась оценочная экспертиза, поэтому достоверно установить их стоимость сейчас невозможно.

Ранее сообщалось, что приговор бывшему мужу Валерии Чекалиной оставили в силе.

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