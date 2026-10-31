ИИ и биометрия: водителям перечислили передовые методы защиты автомобиля от угона

Autonews подсказал водителям самые экзотичные методы защиты автомобилей от угона

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Эксперты Autonews.ru собрали самые необычные технологии защиты автомобилей от угона — от систем с искусственным интеллектом до биометрических замков, которые уже патентуют ведущие автопроизводители.

Современные противоугонные системы давно вышли за рамки привычных сигнализаций и блокираторов руля. Теперь разработчики внедряют элементы искусственного интеллекта, биометрию и даже способность автомобиля самостоятельно уезжать от злоумышленников.

Эксперты выделили самые необычные и технологичные способы защиты транспорта от угонщиков:

  • Интеллектуальный побег от Ford: компания запатентовала систему на базе ИИ, которая позволяет машине в случае взлома менять настройки и самостоятельно уезжать в безопасное место.
  • Укрощение мощностей от Dodge: после запуска двигателя требуется ввести код, иначе электроника ограничит мощность мотора всего до 3 л. с., не дав преступнику скрыться.
  • Шоу-режим Tesla Cybertruck: при попытке взлома активируются камеры, включается на полную громкость музыка, а оптика начинает слепить вандалов ярким миганием.
  • Биометрия от Mercedes-Benz и BMW: доступ в салон и запуск мотора защищены сканером рисунка вен на ладони, отпечатками пальцев и технологией Face-ID.
  • Защита от контрабанды в Zeekr: при пересечении границы машина автоматически блокирует навигацию, сервоприводы и лючок топливного бака.
  • Блокировка по CAN-шине от StarLine: отечественная разработка отключает штатный радиоканал бесключевого доступа, когда владелец со смартфоном или меткой отходит от авто, пресекая перехват сигнала «удочкой».
  • Механический капкан для педали от Dragon: поворот ключа выдвигает ригель, который намертво фиксирует педаль тормоза, блокируя коробку передач и запуск двигателя.

Кроме того, автопроизводители применяют вторичные иммобилайзеры с электронными брелоками (как у Land Cruiser в Австралии), а российские водители успешно борются с ретрансляторами с помощью современных противоугонных комплексов.

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