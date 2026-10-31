Деньги списывают после отмены подписки: юрист объяснил, как добиться возврата

Отмена подписки не всегда останавливает списания с банковской карты. Если пользователь отказался от услуги, а сервис продолжает брать деньги, он может потребовать возврата средств и обратиться в суд. Юрист по судебно-претензионной практике Матвей Елисеев объяснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как доказать факт отмены подписки, куда жаловаться на повторные списания и в каких случаях можно взыскать с компании дополнительные выплаты.

Потребитель вправе отказаться от услуги в любой момент. После получения отказа исполнителем договор прекращается, поэтому оснований для дальнейших списаний за подписку не остается.

«С 1 марта 2026 года действует специальная норма, регулирующая периодические платежи за онлайн-подписки. Согласно пункту 4.2 статьи 16.1 Закона „О защите прав потребителей“, сервисы не вправе списывать деньги с банковского счета или карты, если пользователь отказался от их использования для оплаты подписки. При этом компания должна обеспечить возможность оформить такой отказ, в том числе в электронной форме», — отметил эксперт.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Анастасия Балабанова ]

Однако если пользователь просто забыл отключить автоматическое продление и не направил сервису отказ, вернуть деньги может быть сложнее.

Как доказать, что подписка была отменена?

Елисеев порекомендовал сохранить скриншоты отмены подписки, подтверждение от сервиса, банковскую выписку и доказательства удаления карты. Также можно направить письменный отказ на электронную почту компании или заказным письмом с описью вложения на ее юридический адрес.

«Письмо считается доставленным, даже если адресат его не забрал», — добавил юрист.

Можно ли вернуть деньги за подписку?

Вернуть средства, списанные после отмены подписки, можно. Такие списания могут рассматриваться как неосновательное обогащение. В этом случае потребитель вправе потребовать возврата денег и процентов за пользование чужими средствами.

Отдельная ситуация — подписка, которую человек оплатил заранее, например на год, но решил отменить досрочно. В таком случае потребитель может потребовать вернуть часть оплаты за период после прекращения договора.

«Дополнительно взыскиваются компенсация морального вреда (ст. 15) и штраф 50% за отказ добровольно вернуть деньги (п. 6 ст. 13 закона)», — отметил юрист.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Что делать, если поддержка игнорирует обращения?

Если сервис не отвечает на сообщения или отказывается возвращать деньги, потребитель может направить компании письменную претензию с требованием вернуть деньги в 10-дневный срок и прекратить списания. Если компания не реагирует на претензию, можно обратиться в банк. Там стоит уточнить возможность заблокировать регулярные платежи конкретному сервису и оспорить уже проведенные списания. При необходимости можно также узнать о возможности перевыпуска карты, однако это не всегда гарантирует прекращение всех регулярных платежей.

Еще один способ защиты — жалоба в Роспотребнадзор. К обращению желательно приложить переписку с компанией, скриншоты отмены и банковскую выписку.

Если вернуть деньги добровольно не удалось, потребитель вправе обратиться в суд, заключил эксперт.

Незапланированные списания за подписки могут незаметно уменьшать личный бюджет, поэтому важно не только контролировать расходы, но и грамотно распоряжаться оставшимися деньгами. В ноябре россияне могут разместить сбережения под 14–15% годовых, однако выгодные предложения банков нередко сопровождаются дополнительными условиями.