Скандал вокруг наследства Баталова: осужденная Дрожжина пошла войной на беспомощную дочь актера

KP.RU: Дрожжина через суд пытается оставить дочь-инвалида Баталова без квартиры

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Сокова/Сгенерировано нейросетью]

Наталья Дрожжина подала очередной иск против дочери легендарного актера Алексея Баталова, пытаясь оспорить ее законные права на родительское жилье и наследство. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на юридического представителя Марии Баталовой Татьяну Киреенко.

Скандал вокруг семьи народного артиста СССР вступил в новый круг. После ухода из жизни вдове Баталова Гитаны Леонтенко летом ее дочь Мария, страдающая тяжелой формой ДЦП, вступила в права наследства. Ей достались 2/3 в элитной четырехкомнатной квартире на улице Серафимовича с видом на Кремль (где 1/3 уже была ее собственной), а также законное право взыскать со своих бывших «опекунов» Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной ₽24 млн, ранее снятых со счетов семьи.

Однако Дрожжина решила обойти закон и подала иск, оспаривающий наследственные права Марии. Представитель Баталовой называет эти действия абсурдными: Дрожжина даже не родственница, а цель процесса проста — не возвращать гигантский долг.

Чтобы хоть как-то вернуть украденные миллионы, юристы Баталовой добиваются признания роскошной квартиры Цивина и Дрожжиной на Кутузовском проспекте («Версаля») совместно нажитым имуществом для ее последующей продажи.

Вот с какими ключевыми проблемами и исками приходится сталкиваться Марии Баталовой:

  • Война исков от осужденных: Цивин (получивший 5 лет колонии) и Дрожжина (4 года условно) засыпали Марию требованиями — от компенсации ₽900 тыс. за якобы перезахоронение бабушки до иска на ₽1,5 млн за надгробие от подконтрольного ИП.
  • Борьба с УДО: 10 ноября Цивин и нотариус Бублий снова подают прошение на условно-досрочное освобождение. Мария категорически против, ведь деньги семье так и не вернули — Дрожжина лишь выплачивает мизерные суммы со своей пенсии.
  • Проблемная недвижимость: купленные ранее на наличные средства Баталовых две комнаты в коммунальной квартире на Кутузовском проспекте продать крайне сложно. Конфликтная соседка вывезла оттуда мебель, меняет замки и затапливает соседей снизу, а счета за ремонт выставляют Марии как владелице большей доли.
  • Обустройство быта: параллельно Мария решает коммунальные проблемы в двухкомнатной квартире в 1-м Самотечном переулке, занимается дачным участком, где сосед вывел сточную трубу, и нанимает бытовых мастеров.

Несмотря на колоссальные траты на адвокатов и 5–6 одновременных судебных разбирательств, 56-летняя Мария Баталова сохраняет боевой настрой. Она учится жить максимально самостоятельно, активно осваивает новые средства связи, пишет книги, путешествует по Бунинским местам и сама принимает все ключевые решения.

Актуально

Читайте также

«Побывал в Женькиной шкуре»: звезда «33 квадратных метра» Белоголовцев рассказал о жизни после инсульта

«Побывал в Женькиной шкуре»: звезда «33 квадратных метра» Белоголовцев рассказал о жизни после инсульта

Долину больше не хотят видеть на эстраде: продюсер раскрыл, сможет ли наладиться карьера певицы

Долину больше не хотят видеть на эстраде: продюсер раскрыл, сможет ли наладиться карьера певицы

«Скучаем, любим»: Игорь Николаев обратился к старшей дочери в день ее рождения

«Скучаем, любим»: Игорь Николаев обратился к старшей дочери в день ее рождения

Молодая жена Игоря Бутмана трогательно поздравила его с 65-летием

Молодая жена Игоря Бутмана трогательно поздравила его с 65-летием

53-летняя Мария Миронова восхитила поклонников появлением на литературных чтениях

53-летняя Мария Миронова восхитила поклонников появлением на литературных чтениях

У экс-звезды «Дома-2» Алены Рапунцель отказали ноги и пропало зрение

У экс-звезды «Дома-2» Алены Рапунцель отказали ноги и пропало зрение

49-летняя звезда «Глухаря» Гнеушева беременна от 28-летнего Прохорова

49-летняя звезда «Глухаря» Гнеушева беременна от 28-летнего Прохорова

«Эта малышка появилась из мой утробы!»: Сальма Хайек похвасталась дочерью, ставшей лицом Tatler

«Эта малышка появилась из мой утробы!»: Сальма Хайек похвасталась дочерью, ставшей лицом Tatler

Звезда сериала «Слово пацана» Могильников высказался об отношениях с Аней Пересильд

Звезда сериала «Слово пацана» Могильников высказался об отношениях с Аней Пересильд

Не стало художницы Кати Белявской: прощание с ней пройдет 20 октября

Не стало художницы Кати Белявской: прощание с ней пройдет 20 октября

Стало известно о госпитализации дочери Аркадия Райкина

Стало известно о госпитализации дочери Аркадия Райкина

18-летний сын Мэттью Макконахи вышел в свет с родителями

18-летний сын Мэттью Макконахи вышел в свет с родителями

Добавьте mosregtoday.ru в избранное