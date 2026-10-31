Скандал вокруг наследства Баталова: осужденная Дрожжина пошла войной на беспомощную дочь актера

Наталья Дрожжина подала очередной иск против дочери легендарного актера Алексея Баталова, пытаясь оспорить ее законные права на родительское жилье и наследство. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на юридического представителя Марии Баталовой Татьяну Киреенко.

Скандал вокруг семьи народного артиста СССР вступил в новый круг. После ухода из жизни вдове Баталова Гитаны Леонтенко летом ее дочь Мария, страдающая тяжелой формой ДЦП, вступила в права наследства. Ей достались 2/3 в элитной четырехкомнатной квартире на улице Серафимовича с видом на Кремль (где 1/3 уже была ее собственной), а также законное право взыскать со своих бывших «опекунов» Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной ₽24 млн, ранее снятых со счетов семьи.

Однако Дрожжина решила обойти закон и подала иск, оспаривающий наследственные права Марии. Представитель Баталовой называет эти действия абсурдными: Дрожжина даже не родственница, а цель процесса проста — не возвращать гигантский долг.

Чтобы хоть как-то вернуть украденные миллионы, юристы Баталовой добиваются признания роскошной квартиры Цивина и Дрожжиной на Кутузовском проспекте («Версаля») совместно нажитым имуществом для ее последующей продажи.

Вот с какими ключевыми проблемами и исками приходится сталкиваться Марии Баталовой:

Война исков от осужденных: Цивин (получивший 5 лет колонии) и Дрожжина (4 года условно) засыпали Марию требованиями — от компенсации ₽900 тыс. за якобы перезахоронение бабушки до иска на ₽1,5 млн за надгробие от подконтрольного ИП.

Борьба с УДО: 10 ноября Цивин и нотариус Бублий снова подают прошение на условно-досрочное освобождение. Мария категорически против, ведь деньги семье так и не вернули — Дрожжина лишь выплачивает мизерные суммы со своей пенсии.

Проблемная недвижимость: купленные ранее на наличные средства Баталовых две комнаты в коммунальной квартире на Кутузовском проспекте продать крайне сложно. Конфликтная соседка вывезла оттуда мебель, меняет замки и затапливает соседей снизу, а счета за ремонт выставляют Марии как владелице большей доли.

Обустройство быта: параллельно Мария решает коммунальные проблемы в двухкомнатной квартире в 1-м Самотечном переулке, занимается дачным участком, где сосед вывел сточную трубу, и нанимает бытовых мастеров.

Несмотря на колоссальные траты на адвокатов и 5–6 одновременных судебных разбирательств, 56-летняя Мария Баталова сохраняет боевой настрой. Она учится жить максимально самостоятельно, активно осваивает новые средства связи, пишет книги, путешествует по Бунинским местам и сама принимает все ключевые решения.