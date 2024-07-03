Мужчину, который призывал сына отомстить подростку, опросили полицейские

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в конфликте, который произошел на детской площадке в поселке Осиново под Казанью, сообщает inkazan.ru . Пока проводят опрос всех участников и свидетелей. В МВД по РТ проинформировали, что по итогам расследования примут справедливое решение.

Выяснилось, что конфликт произошел из-за велосипеда. О ссоре стало известно из социальных сетей. На видео видно, как отец требует от сына, чтобы он отомстил 11-летнему мальчику и ударил его. Сын не воспользовался предложением. Тогда мужчина схватил за лицо подростка и начал сильно его трясти. Было видно, что ребенок очень испугался.

В Telegram-канале «Казань на максималках» развязалась дискуссия. Многие подписчики уверены, что взрослые не имеют право принимать настолько активное участие в ссорах несовершеннолетних. С любыми претензиями следует обращаться непосредственно к родителям другого ребенка.

Ранее мы сообщали, что жительница Новокузнецка, находясь в квартире, узнала о падении из окна своей маленькой дочери от соседей.